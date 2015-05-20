Новый метод лечения муковисцидоза улучшит качество жизни пациентов

Новое сочетание препаратов может также увеличить продолжительность жизни больных муковисцидозом, которые зачастую умирают, не дожив до 40 лет, пишут Новости Израиля.

Муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, характеризующееся тяжелыми нарушениями функций дыхательных органов.

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Сочетание препаратов, подобранное учеными, было проверено на 1.108 пациентах. Результаты показали, что у пациентов, принимающих коктейль в течение 24 недель, улучшились показатели работы легких.

По мнению ученых, если больные муковисцидозом будут получать новые препараты с раннего детства, это существенно замедлит развитие болезни.