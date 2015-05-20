Новый метод лечения муковисцидоза улучшит качество жизни пациентов
Международная группа ученых нашла способ улучшить качество жизни пациентов, страдающих муковисцидозом (кистозным фиброзом).
Новое сочетание препаратов может также увеличить продолжительность жизни больных муковисцидозом, которые зачастую умирают, не дожив до 40 лет, пишут Новости Израиля.
Муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, характеризующееся тяжелыми нарушениями функций дыхательных органов.
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Сочетание препаратов, подобранное учеными, было проверено на 1.108 пациентах. Результаты показали, что у пациентов, принимающих коктейль в течение 24 недель, улучшились показатели работы легких.
По мнению ученых, если больные муковисцидозом будут получать новые препараты с раннего детства, это существенно замедлит развитие болезни.