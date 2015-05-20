Аспирин может замедлять прогрессирование эмфиземы легких

По словам ученых, наиболее эффективным методом профилактики эмфиземы легких является отказ от курения, однако в последней работе было показано, что применение аспирина (три и более раза в неделю) ассоциировано с более медленным развитием заболевания, пишет remedium.ru.

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В рамках работы были изучены медицинские данные более 4,4 тыс. человек, принимающих участие в обсервационном исследовании MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis Lung Study). Прогрессирование заболевание оценивалось по результатам компьютерной томографии легких (не менее 4 снимков за 10 лет наблюдений) и по объему выдыхаемого воздуха.

Из 4471 добровольцев, 21% (921 человек) регулярно принимали аспирин. Даже после учета вмешивающихся факторов (возраст, пол, национальность, количество выкуриваемых сигарет в день, гипертония) ученые констатировали, что прием аспирина позитивно влияет на скорость прогрессирования заболевания.

Эмфизема легких - заболевание дыхательных путей, характеризующееся патологическим расширением воздушных пространств дистальных бронхиол, которое сопровождается деструктивно-морфологическими изменениями альвеолярных стенок.