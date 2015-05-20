Аспирин может замедлять прогрессирование эмфиземы легких
Регулярный прием аспирина может замедлить развитие эмфиземы легких на ранней стадии, свидетельствуют результаты исследования, представленных на международной конференции Американского торакального общества.
По словам ученых, наиболее эффективным методом профилактики эмфиземы легких является отказ от курения, однако в последней работе было показано, что применение аспирина (три и более раза в неделю) ассоциировано с более медленным развитием заболевания, пишет remedium.ru.
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В рамках работы были изучены медицинские данные более 4,4 тыс. человек, принимающих участие в обсервационном исследовании MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis Lung Study). Прогрессирование заболевание оценивалось по результатам компьютерной томографии легких (не менее 4 снимков за 10 лет наблюдений) и по объему выдыхаемого воздуха.
Из 4471 добровольцев, 21% (921 человек) регулярно принимали аспирин. Даже после учета вмешивающихся факторов (возраст, пол, национальность, количество выкуриваемых сигарет в день, гипертония) ученые констатировали, что прием аспирина позитивно влияет на скорость прогрессирования заболевания.
Эмфизема легких - заболевание дыхательных путей, характеризующееся патологическим расширением воздушных пространств дистальных бронхиол, которое сопровождается деструктивно-морфологическими изменениями альвеолярных стенок.