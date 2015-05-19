Препараты для лечения диабета 2 типа могут вызывать кетоацидоз - FDA



Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выпустила предупреждение, что некоторые препараты для лечения диабета 2 типа могут вызывать кетоацидоз – накопление в крови кетокислот. Предупреждение распространяется на сахароснижающие средства класса ингибиторов SGLT2 (натрий-зависимых переносчиков глюкозы), пишет remedium.ru.

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В группу ингибиторов SGLT2 входят канаглифлозин, дапаглифлозин и эмпаглифлозин. Ингибиторы SGLT2 снижают концентрацию глюкозы в крови за счет не зависимого от инсулина снижения реабсорбции глюкозы в почечных канальцах, то есть стимуляции ее выведения с мочой.

Как отмечают в FDA, с марта 2013 по июнь 2014 года в ведомство поступило 20 сообщений о развитии кетоацидоза на фоне применения ингибиторов SGLT2. Все 20 пациентов были госпитализированы, так как кетоацидоз при отсутствии лечения может привести к диабетической коме и смерти.

Чаще всего кетоацидоз развивается у больных диабетом 1 типа, однако все указанные случаи были зафиксированы у пациентов, страдающих 2 типом диабета.