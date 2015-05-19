Лекарство от туберкулеза повышает эффективность когнитивно-поведенческой терапии



Исследование ученых из Каролинского института показало, что противотуберкулезный препарат D-циклосерин повышает эффективность когнитивно-поведенческой терапии у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством, пишет Ремедиум.

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По словам одного из авторов исследования, циклосерин можно отнести к категории препаратов-усилителей когнитивных функций, так как он положительно влияет на мозговые процессы и способен повысить положительный эффект психотерапии.

Для участия в испытаниях было привлечено 128 взрослых пациентов с обсессивно-компульсивным синдромом (выше 16 по обсессивно-компульсивная шкале Йеля-Брауна). Участникам было разрешено продолжить прием антидепрессантов, если они принимали фиксированную дозу ЛС в течение более двух месяцев до начала КИ.

В рамках клинических исследований все пациенты прошли 12-недельную когнитивно-поведенческую терапию. Также, в зависимости от группы, они получали циклосерин (50 мг) или плацебо. Наблюдение продолжалось 3 месяца после окончания лечения.

Согласно полученным результатам, циклосерин повышал результативность когнитивно-поведенческой терапии, однако применение антидепрессантов существенно снижало его эффективность.

По словам ученых, необходимо провести более масштабные исследования действия циклосерина как препарата для лечения обсессивно-компульсивных расстройств.