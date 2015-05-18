В России стремительно растет количество ВИЧ-инфицированных



Как пишет РИА Новости, число ВИЧ-инфицированных в первом квартале 2015 года в России увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 933 тысяч человек, что сопоставимо с числом больных ВИЧ-инфекцией во всех европейских странах, сообщил журналистам в четверг руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

"Больше стало процентов на десять по сравнению с первым кварталом прошлого года", — сказал Покровский.

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Он уточнил, что в настоящее время официально зарегистрировано 933419 больных ВИЧ-инфекцией, что сопоставимо с числом всех заболевших в Европе. "Это почти африканские показатели", — отметил Покровский.

По его данным, за первые три месяца этого года заразились 30 тысяч человек, когда в Германии за весь год всего тысяча человек. При этом в России число ВИЧ-инфицированного населения составляет 1%, в Германии — 0,01%.

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В то же время только 1,2% из заболевших в России заразились при гомосексуальных контактах, большая же часть заразились при гетеросексуальных контактах и только 60% из них "когда-то употребляли наркотики". Основная масса зараженных находятся в возрасте от 30 до 35 лет.

"До конца года прогнозируем, что их (ВИЧ-инфицированных) число дойдет до 1 миллиона. Если наши прогнозы сбудутся, то в течение одного-двух лет ожидаем удвоение количества ВИЧ-инфицированных", — заявил Покровский.

В то же время, по его данным, затраты на лечение одного ВИЧ-инфицированного сократились за пять лет с 180 тысяч до 90 тысяч. При этом в России существует только один отечественный препарат для лечения ВИЧ. "Все остальные препараты зависят от импорта, если не сам препарат, то сырье закупают за рубежом… В основном это Индия, Китай, от западных стран стали зависеть меньше", — добавил академик.