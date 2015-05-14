В США проведут испытания кубинской противоопухолевой вакцины

В дальнейшем препарат может быть зарегистрирован Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), пишет med2.ru.

Как заявил исполнительный директор Онкологического института Розуэлла Парка, специалисты центра намерены усовершенствовать вакцину, сделав ее более эффективной.

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Кубинские ученые работали над созданием терапевтической вакцины против рака легкого более 25 лет. Препарат был одобрен для применения на территории страны в 2011 году. Как показали клинические исследования, применение Cimavax увеличивает среднюю продолжительность жизни пациентов на 4-6 месяцев.

Cimavax является ингибитором эпидермального фактора роста (EGF) – белка, играющего важную роль в росте и делении клетки. Введение вакцины приводит к образованию антител, которые связываются с молекулами эпидермального фактора роста и препятствуют их взаимодействию с рецептором, в том числе и на поверхности опухолевых клеток, тем самым тормозя рост опухоли.