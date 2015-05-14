Вакцинация беременной позволяет защитить новорожденного от коклюша - ученые

Об этом говорится в новых рекомендациях Глобальной инициативы по борьбе с коклюшем (Global Pertussis Initiative), пишет Ремедиум.

Если иммунизация женщины во время беременности невозможна, то необходимо провести вакцинацию всех людей, контактирующих с новорожденным. Однако такой подход менее эффективен, подчеркивают ученые.

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По словам ведущего составителя рекомендаций, доктора Кевина Форсайта (Kevin Forsyth), коклюш может быть крайне опасен для грудных детей, так как помимо сильного кашля может вызывать серьезные осложнения, такие как септический шок и асфиксия. Он подчеркнул, что вакцинация беременной женщины позволяет защитить новорожденного от коклюша до двух месяцев.

Ежегодно около 16 млн человек во всем мире заражается коклюшем. Из них около 200 тыс. человек умирает от этой бактериальной инфекции. Стоит отметить, что 50% заболевших коклюшем грудных детей требуется госпитализация.