В мире около 5% населения страдают алкоголизмом

10:12, 14 мая 2015
Зарубежные новости
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В журнале Addiction опубликовано исследование глобального распространения аддиктивных расстройств.

При подготовке статьи авторы работы проанализировали все доступные глобальные, региональные и национальные данные о распространении табакокурения, алкоголизма и наркомании, пишет remedium.ru

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Согласно представленным данным, 4,9% мирового взрослого населения (240 млн человек) страдают алкоголизмом. Среди мужчин этот показатель составляет 7,8%, а среди женщин – 1,5%. Также 22,5% (1 млрд) жителей Земли имеют табачную зависимость – около 30% мужчин и 7% женщин являются курильщиками.  

Ученые отмечают недостаток достоверной статистической информации о потреблении запрещенных наркотических веществ (в частности героина и марихуаны), тем не менее было подсчитано, что зависимостью от инъекционных наркотиков страдает около 15 млн человек – 0,3% мирового населения.

В своей работе ученые провели оценку потерянных лет жизни на основе показателя DALY (годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности) – определяющего сумму лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности. Так, DALY по причине употребления алкоголя составил 257 на 100 тыс. населения, тогда как применение незаконных психотропных средств является причиной 83 DALY на 100 тыс. человек.

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