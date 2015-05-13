Россия лидирует в рейтинге смертности от алкоголя

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала 12 мая сравнительный отчет об уровне употребления алкоголя в странах, входящих в эту организацию, сообщают Новости Израиля.

В отчет также включены данные по России, хотя процесс ее вступления в OECD был заморожен в прошлом году на неопределенный срок.

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По данным отчета, за последние двадцать лет потребление алкоголя в развитых странах в среднем снизилось на 2,5%. В 2012 году в странах OECD на душу населения приходилось в среднем по 9,1 литра чистого алкоголя (в пересчете на чисты этиловый спирт) в год. Этот показатель был превышен в Эстонии, Австралии и Франции, где на душу населения приходится около 12 литров алкоголя в год. Меньше всего пьют в Южной Корее, США, Канаде. В списке из 41-й страны Израиль находится на 38 месте. Меньше, чем в еврейском государстве, пьют только в Индии, Турции и Индонезии.

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В докладе отмечается, что несмотря на общее снижение интереса к алкоголю, во многих странах наблюдается обратный эффект. Лидером по темпам роста пьянства среди молодежи является Россия. Исследователи отмечают, что алкоголь часто является фактором риска. По данным отчета OECD, в России 30% смертей тем или иным образом связаны с употреблением алкоголя.

За Россией следуют Эстония, Индия и Китай. Тревожная тенденция также наметилась в Норвегии, Исландии, Польше, Швеции, Финляндии, Великобритании и Ирландии. При этом меньше стали употреблять алкоголь молодые итальянцы, французы и жители Словении.

В отчете говорится, что в развитых странах основной объем потребляемого алкоголя приходится на 20% населения. Представители этнических групп, как правило, пьют меньше по сравнению с коренным населением.

Из документа следует, что, несмотря на рост уровня потребления алкоголя в Израиле за последние десятилетия, ситуация в еврейском государстве по-прежнему лучше, чем в большинстве стран содружества. В "рейтинге смертности в результате употребления алкоголя" Израиль находится на последнем месте.