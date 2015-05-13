Инсульты все чаще поражают молодых людей - медики

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Как говорит в своем докладе Ассоциации исследований инсультов, в Англии в 2014 году в больницы с инсультами доставлен 6221 человек в возрасте от 40 до 54 лет, пишет BBCUkrainian.com.

По словам экспертов, причиной такого увеличения частично может быть нездоровый образ жизни, а также быстрые темпы роста численности населения и изменения в системе здравоохранения.

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Специалисты утверждают, что теперь инсульт не надо считать болезнью пожилых людей.

Инсульты вызваны тромбами и кровоизлияниями в мозг. Они могут привести к длительной потере трудоспособности.

Большинство инсультов возникает у людей старше 65 лет, но согласно этой новой докладу, все больше молодых людей оказываются в "зоне риска".

Эксперты проанализировали данные с 2000 до 2014 годы.

Тенденция ухудшилась среди людей за 40 и за 50 лет.

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У женщин в возрасте 40-54 года в 2014 году зафиксировано на 1075 случаев больше, чем в 2000 году.

По словам экспертов, рост уровней ожирения, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание приводят к инсультам.

Пациентам после инсульта трудно возвращаться к нормальной жизни, к работе, и работодатели должны поддерживать их, говорится в отчете.