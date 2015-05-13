По миру распространяется опасный штамм тифа

Об этом свидетельствуют результаты крупного международного исследования, проведенного учеными в почти двух десятках странах, сообщает Reuters.

Распространение штамма H58 было подтверждено результатами генетического секвенирования 1832 образцов бактерии Salmonella Typhi (возбудитель брюшного тифа), которые были собраны в 63 странах в период с 1992 по 2013 год.

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"Брюшным тифом ежегодно заболевает около 30 млн человек. В то же время H58 вытесняет другие штаммы тифа, происходит полная трансформация генетической архитектуры заболевания. Эпидемию необходимо строго контролировать", - отмечают исследователи.

Ученые также выяснили, что лекарственно-устойчивый штамм появился 25-30 лет назад в Южной Азии, а оттуда распространился на всю Юго-Восточную Азию, запад и юг Африки, а также Фиджи. В настоящее время во многих африканских странах наблюдается стремительный рост заболеваемости H58. Регулярные штаммы инфекции брюшного тифа можно лечить с помощью антибиотиков. Тем не менее, исследование показало, что "Superbug", который устойчив к нескольким видам антибиотиков, в настоящее время становится доминирующим.