В Мексике приостановили вакцинацию младенцев из-за двух случаев смерти
13:32, 12 мая 2015Зарубежные новости
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В Мексике в результате вакцинации умерли 2 младенца, 6 в тяжелом состоянии.
Детям стало плохо через несколько часов после получения вакцин
Фото: newsru.co.il
Министерство здравоохранения Мексики приостановило вакцинацию младенцев, так как после получения вакцины от туберкулеза, ротавируса и гепатита В два младенца умерли и еще 29 заболели. 6 из заболевших находятся в тяжелом состоянии, пишут Новости Израиля, ссылаясь на The Guardian.
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Трагедия произошла в очень бедном штате Чьяпас на юго-востоке Мексики.
Сообщается, что детям стало плохо через несколько часов после получения вакцин. В пятницу - 8 мая -младенцев госпитализировали.
В субботу мексиканские власти приняли решение приостановить вакцинацию и начать расследование.
Причина трагедии пока неизвестна.
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