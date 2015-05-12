В Мексике приостановили вакцинацию младенцев из-за двух случаев смерти

Министерство здравоохранения Мексики приостановило вакцинацию младенцев, так как после получения вакцины от туберкулеза, ротавируса и гепатита В два младенца умерли и еще 29 заболели. 6 из заболевших находятся в тяжелом состоянии, пишут Новости Израиля, ссылаясь на The Guardian.

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Трагедия произошла в очень бедном штате Чьяпас на юго-востоке Мексики.

Сообщается, что детям стало плохо через несколько часов после получения вакцин. В пятницу - 8 мая -младенцев госпитализировали.

В субботу мексиканские власти приняли решение приостановить вакцинацию и начать расследование.

Причина трагедии пока неизвестна.