Томенко: Президент подпишет закон об ограничении рекламы алкоголя и табака

Народный депутат Николай ТОМЕНКО (БЮТ) убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО безотлагательно подпишет закон об ограничении рекламы алкоголя и табака, и он вступит в силу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО. (УНИАН: Закон „О внесении изменений в Закон Украины „О рекламе” (относительно рекламы табачных изделий и алкогольных напитков) (реестр. №0938), автором которого является Н.ТОМЕНКО, Верховная Рада приняла 18 марта 425-ю голосами).

Народный депутат благодарен за оперативную работу правительства, которое уже направило настоящий документ в Секретариат Президента с положительным выводом, отметили в пресс-службе.

Н.ТОМЕНКО обратил внимание на информацию, что, несмотря на необходимость быстрейшего подписания Президентом данного закона, есть много желающих и дальше зарабатывать на рекламе алкоголя и табака, и эти желающие готовы привести «убедительные» аргументы работникам Секретариата Президента. «Было бы символично, если бы Президент подписал данный Закон не позже понедельника. Тогда это стало бы своеобразным празднованием Всемирного дня здоровья, которое празднуется 7 апреля», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщалось, согласно закону, с 1 января 2009 года на носителях внешней рекламы в городах и за их пределами исчезнет реклама алкоголя, табака и слабоалкогольных напитков. Также в телепередачах будет запрещено приводить любую информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/и знаке для товаров и услуг, принадлежащих спонсору. С 1 января 2010 года запрещена реклама алкоголя и табака в печатных СМИ, кроме специализированных изданий. С момента подписания Закона будет запрещено рекламирование пива популярным лицам.