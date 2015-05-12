Кофе снижает риск смерти у пожилых людей - японские ученые

Эти данные опубликованы в докладе Национального онкологического центра Японии, пишут Новости Израиля.

В исследовании, о котором идет речь, принимали участие более 90.000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, которые рассказали ученым о своем ежедневном рационе с помощью анкет. Эти данные были обработаны и сопоставлены со статистикой смертности за последние 19 лет.

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На основании полученной таким образом информации исследователи установили: те, кто выпивают 1-2 чашки кофе в день, снижают риск умереть на 15%, а те, кто выпивает по 3-4 чашки – на 24%.

В статье говорится, что аналогичными свойствами обладает и зеленый чай, регулярное употребление которого снижает риск преждевременного летального исхода у мужчин на 13%, у женщин - на 17%.

"Механизм положительного воздействия кофе и зеленого чая на организм еще до конца не изучен, однако, скорее всего, большую роль здесь играет кофеин, который содержится в обоих напитках", – приводит издание слова профессора Иноуэ.