Детская травма приводит к проблемам со сном во взрослом возрасте

Исследователи из Университета Торонто, Университета Оттавы и Западного университета проанализировали данные 19349 взрослых людей. Ученые хотели выяснить, существует ли связь между расстройствами сна и негативным детским опытом. Считалось, что детскую травму пережили участники, которые несколько раз становились свидетелями семейного насилия, а также те, кто страдал от физического или сексуального насилия.

Примерно каждый седьмой доброволец имел проблемы со сном. Почти каждый второй, по крайней мере, один раз в возрасте до 16 лет сталкивался с насилием. Исследователи обнаружили: негативный детский опыт тесно связан с нарушениями сна, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Сначала ученые предположили, что связь объясняется наличием у участников хронических заболеваний, хронической боли или психических расстройств. Специалисты учли 15 факторов, которые могли повлиять на результаты. Даже после этого каждое травматическое событие в детстве повышало риск возникновения проблем со сном во взрослом возрасте на 10%.