Продукты с калием нормализуют артериальное давление

Избыток соли в пище повышает кровяное давление, в этом уверены большинство людей. Ученые считают иначе: соль в ограниченном количестве полезна для организма, однако кроме натрия и хлора, организму нужно много других микроэлементов.

На артериальное давление, например, большое влияние имеет уровень калия, а рацион, богатый этим веществом, защищает от артериальной гипертензии. Об этом сообщает pinu.com.ua со ссылкой на The Times of India. Всего в исследовании приняли участие более двух тысяч девочек, наблюдение проводилось с период с 9-10 до 19-20 лет.

Потребление соли, констатируют ученые, никак не сказывалось на артериальном давлении добровольцев. Однако 2400 миллиграммов калия каждый день вместе с пищей нормализовало показатели кровяного давления, а недостаток калия увеличивал риск гипертензии.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 2000 миллиграммов натрия в день, уровень потребления калия не нормированный. Больше всего калия содержится в томатах, зеленых овощах, рыбе и цитрусовых.