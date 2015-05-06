Дети, родившиеся раньше срока, имеют особые изменения в мозге

Cканирование мозга 66 детей (47 из них родились раньше 33 недели, а 19 - в положенный срок) выявило у некоторых неврологические отклонения, пишет meddaily.ru.

Ученых интересовали связи между таламусом и корой головного мозга (эти связки быстро развиваются во время нахождения недоношенного ребенка в больнице). Так, дети, родившиеся в срок (37-42 неделя), имели структуры связи данных зон, очень напоминавшие взрослые структуры. А вот у родившихся раньше 33 недели связок было меньше между таламусом и частями коры мозга, поддерживающими высшие когнитивные функции. При этом связок оказалось больше между таламусом и первичной сенсорной корой, обрабатывающей сигналы, которые идут от лица, губ, челюсти, языка и горла.

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Данные особенности могут говорить о том, что недоношенных детей начинают рано кормить грудью или из бутылочки. А вот нехватка связок в других областях, возможно, выльется в дальнейшие проблемы с обучением, концентрацией и социальными навыками.