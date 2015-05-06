Дети, родившиеся раньше срока, имеют особые изменения в мозге
Преждевременное появление на свет способно изменить связки между ключевыми зонами мозга, что повышает риск появления проблем вроде аутизма, показало исследование Королевского колледжа Лондона.
Cканирование мозга 66 детей (47 из них родились раньше 33 недели, а 19 - в положенный срок) выявило у некоторых неврологические отклонения, пишет meddaily.ru.
Ученых интересовали связи между таламусом и корой головного мозга (эти связки быстро развиваются во время нахождения недоношенного ребенка в больнице). Так, дети, родившиеся в срок (37-42 неделя), имели структуры связи данных зон, очень напоминавшие взрослые структуры. А вот у родившихся раньше 33 недели связок было меньше между таламусом и частями коры мозга, поддерживающими высшие когнитивные функции. При этом связок оказалось больше между таламусом и первичной сенсорной корой, обрабатывающей сигналы, которые идут от лица, губ, челюсти, языка и горла.
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Данные особенности могут говорить о том, что недоношенных детей начинают рано кормить грудью или из бутылочки. А вот нехватка связок в других областях, возможно, выльется в дальнейшие проблемы с обучением, концентрацией и социальными навыками.