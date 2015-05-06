Австралийские ученые создали тест для определения риска осложнений беременности



Ученые из Университета Аделаиды разработали первый скрининговый тест на определение риска развития одного из четырех наиболее распространенных осложнений беременности, пишет remedium.ru.

Читайте такжеВОЗ инициирует международный мониторинг частоты выполнения кесарева сечения

По словам исследователей, они создали алгоритмы, рассчитывающие вероятность развития осложнений путем секвенирования генома пациентки и анализа ее медицинских данных, социально-экономических факторов, ее образа жизни, а также семейного анамнеза. С помощью нового теста можно будет предсказать вероятность развития преэклампсии, преждевременных родов, задержки внутриутробного развития и гестационного диабета.

Как отметила один из разработчиков теста, профессор Клэр Робертс (Claire Roberts), оценка риска на ранних сроках позволит врачам предотвратить или смягчить проявления осложнений.