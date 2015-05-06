Китай снимает ограничения на стоимость лекарственных препаратов



Власти Китая с 1 числа снимут ценовые ограничения на большинство препаратов, пишет Ремедиум.

Как пояснили представители комиссии, ограничения на стоимость будут сняты на все категории лекарственных средств кроме обезболивающих и некоторые медикаменты для лечения психических расстройств.

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Некоторые аналитики считают, что снятие ценовых ограничений не окажет серьезного влияния на состояние фармрынка Китая, так как три четверти ЛС в КНР продается через госпитальную сеть, а не в аптеках.

Ранее в этом году власти КНР объявили о проведении реформы системы лекарственного обеспечения, главной задачей которой является борьба с коррупцией и снижение цен на лекарственные препараты. Так, власти намерены изменить систему поставок лекарственных средств с тем, чтобы исключить из нее ненужных посредников. Также региональным властям предстоит провести централизацию и стандартизацию системы лекарственного обеспечения.

В настоящее время Китай является одним из самых привлекательных рынков для фармпроизводителей. По оценкам экспертов, к 2018 году затраты страны на лекарственные препараты превысят 185 млрд долларов.