Китаец потерял сознание, просидев 14 суток за компьютером, от медпомощи отказался
Житель китайской провинции Аньхой, который потерял сознание после того, как провел за компьютерной игрой World of Warcraft 14 суток, попросил врачей, которые приехали по вызову, оставить его в покое.
Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на местное издание.
За две недели, проведенные в интернет-кафе, 21-летний мужчина по фамилии Сямоу практически не вставал из-за компьютера, лишь изредка выходил покурить. Отмечается, что молодой человек редко ел и отказывался принимать душ.
По словам сотрудницы игрового зала, 3 мая Сямоу решил сходить в магазин за продуктами. «Он не мог самостоятельно держаться на ногах, и я ему помогла. От него ужасно воняло», — рассказала женщина.
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Выйдя из интернет-кафе, геймер упал в обморок. Приехавшие на место происшествия медики попытались оказать ему помощь, однако мужчина попросил их этого не делать. «Оставьте меня в покое и включите мне компьютер, чтобы я мог продолжить пользоваться интернетом», — заявил Сямоу.
Позже молодой человек рассказал, что сбежал из дома после того, как стал зависим от онлайн-игр.
Это уже не первый случай в этом году, когда геймеры из Китая попадают в сводки новостей. В начале марта житель Шанхая умер после 19 часов непрерывной игры в World of Warcraft, в январе та же участь постигла жителя Тайваня, который провел за «стрелялками» 32 часа. В феврале 19 летний житель города Наньтун отрубил себе руку, пытаясь избавиться от игромании.