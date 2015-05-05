Китаец потерял сознание, просидев 14 суток за компьютером, от медпомощи отказался

Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на местное издание.

За две недели, проведенные в интернет-кафе, 21-летний мужчина по фамилии Сямоу практически не вставал из-за компьютера, лишь изредка выходил покурить. Отмечается, что молодой человек редко ел и отказывался принимать душ.

По словам сотрудницы игрового зала, 3 мая Сямоу решил сходить в магазин за продуктами. «Он не мог самостоятельно держаться на ногах, и я ему помогла. От него ужасно воняло», — рассказала женщина.

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Выйдя из интернет-кафе, геймер упал в обморок. Приехавшие на место происшествия медики попытались оказать ему помощь, однако мужчина попросил их этого не делать. «Оставьте меня в покое и включите мне компьютер, чтобы я мог продолжить пользоваться интернетом», — заявил Сямоу.

Позже молодой человек рассказал, что сбежал из дома после того, как стал зависим от онлайн-игр.

Это уже не первый случай в этом году, когда геймеры из Китая попадают в сводки новостей. В начале марта житель Шанхая умер после 19 часов непрерывной игры в World of Warcraft, в январе та же участь постигла жителя Тайваня, который провел за «стрелялками» 32 часа. В феврале 19 летний житель города Наньтун отрубил себе руку, пытаясь избавиться от игромании.