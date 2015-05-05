В США зарегистрировано лекарственное средство от двойного подбородка

Препарат калифорнийской компании Kythera Biopharmaceuticals появится на рынке под торговым наименованием Кибелла (Kybella).

В официальном заявлении FDA говорится, что инъекции Кибеллы (синтетическая дезоксихолевая кислота) разрушают клеточные мембраны. При правильном введении препарата погибают только жировые клетки, однако при неаккуратном использовании могут быть повреждены другие ткани.

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Безопасность и эффективность Кибеллы была подтверждена в ходе двух клинических исследований, в которых приняли участие более тысячи взрослых волонтеров. В зависимости от группы добровольцы прошли курс Кибеллы или плацебо (6 процедур по 50 инъекций). Как показали результаты КИ, у волонтеров из первой группы чаще наблюдалось сокращение жировой ткани в районе подбородка, чем у участников из контрольной группы.

Примерная стоимость препарата пока неизвестно, однако по прогнозу рыночных аналитиков, продажи Кибеллы могут составить около 500 млн долларов в год.