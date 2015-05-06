Северная и Южная Америка объявлены свободными от краснухи - ВОЗ

Северная и Южная Америка объявлены территорией, ​​свободной от эндемичной передачи краснухи, заразной вирусной болезни, которая может вызвать множественные врожденные дефекты, а также гибель плода, если беременная заболела краснухой. Это заявление было сделано в рамках 13-й ежегодной Недели вакцинации в Америке (25 апреля по 2 мая).

Об этом сообщает сайт Панамериканской организации здравоохранения.

Это достижение - результат 15-летних усилий широкого применения вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR) во всем западном полушарии (45 стран и территорий Северной и Южной Америки).

"Ликвидация краснухи этом регионе является историческим достижением, которое отражает коллективную волю стран нашего региона, чтобы работать вместе и достичь амбициозных результатов в общественном здравоохранении. На борьбу против краснухи, ушло более 15 лет, но это окупилось одним из самых важных достижений Панамериканского здравоохранения 21-го века. Пришло время закончить работу и по устранению кори."," - отметил директор ПОЗ/ВОЗ Карисса Ф.Этьенн.

"Три года назад, правительства согласовали Глобальный план действий в отношении вакцин. Одной из задач является ликвидация краснухи в двух регионах ВОЗ к концу 2015 года. Я поздравляю Панамериканский регион за такие результаты в достижении этой цели", сказал д-р Маргарет Чен Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Краснуха вызывала массовые вспышки по всей Америке до введения вакцины MMR. Хотя вирус обычно вызывает мягкий или бессимптомные инфекции у детей и взрослых, однако контракт с женщинами в начале беременности, может привести к выкидышу, врожденным дефектам - слепоте, глухоте, врожденным порокам сердца.

После широкого внедрения вакцины MMR в национальные программы иммунизации региона, страны-члены ПОЗ/ВОЗ в 1994 поставлена ​​цель ликвидации кори к 2000 году, а затем в 2003 году была поставлена ​​цель ликвидации краснухи к 2010 году.

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Панамериканская организация здравоохранения, основанная в 1902 году, является старейшей международной организацией здравоохранения в мире. Она работает со странами-членами, чтобы улучшить здоровье и качество жизни людей в Северной и Южной Америке. Она также является Региональным бюро ВОЗ для стран Америки.