Анализ крови поможет выявлять рак яичников

Такие предварительные данные 14-летнего исследования, в котором приняли участие 46 тысяч женщин, сообщают в Университетском колледже Лондона, пишет ВВС.

Рак яичника нередко приводит к смерти из-за того, что заболевание обнаруживают слишком поздно.

Только в Великобритании ежегодно болезнь диагностируют в 7,1 тыс. женщин. Более половины из них умирают.

Рак яичников трудно обнаружить из-за того, что его симптомы - боль и вздутие живота, трудности с питанием - являются типичными для многих других расстройств.

Британские ученые утверждают, что разработанная ими методика диагностики пациентов, которая оценивает уровень определенного протеина в крови, позволит более эффективно выявлять рак яичника на ранней стадии.

Опухоли в яичниках вызывают выделение в организме химического вещества CA125. Именно его наличие проверяют в крови, когда уже есть подозрительные симптомы.

Британские исследователи ежегодно брали анализы крови у 46 тысяч женщин постменопаузного возраста. Они отслеживали уровни CA125, и когда они росли - отправляли женщин на дальнейшую диагностику, в частности - УЗИ.

Первые результаты исследования, опубликованные в Журнале клинической онкологии, показывают, что рак яичников обнаружили у 86% этих случаев.

Британское исследование в этой сфере стало крупнейшим в мире. Его финальные результаты, в частности данные о количестве смертей, ожидаются позже в этом году.

По полученным данным могут пересмотреть национальную программу по выявлению рака яичников.

Доктор Джеймс Брентон, онколог из британского Исследовательского центра рака, отмечает: "Использование анализа крови для выявления опасности рака яичника у женщин имеет значительные перспективы, но эти исследования все еще нужно продолжать для того, чтобы выяснить, действительно ли они могут спасать жизни".