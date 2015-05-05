Травля ровесников очень опасна для детей - психологи

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на статью в научном журнале The Lancet Psychiatry.

Ранее ученые доказали связь между психологическим, эмоциональным и сексуальным насилием, испытанным в детстве, и серьезными проблемами во взрослой жизни, пишут Новости Израиля. Однако травля ребенка со стороны его ровесников, как выяснилось, имеет еще более опасные последствия – психологические и физические.

Читайте такжеУвлечение алкоголем грозит молодым людям поражениями мозга

К этому выводу ученые пришли на основании двух масштабных исследований, проведенных в США и Великобритании, в одном из которых участвовали 1.200 человек, а в другом – 4.000.

В рамках этой работы психологи интервьюировали родителей с целью отследить плохое обращение с детьми и сопоставить полученные данные с информацией о детях, которые подвергались травле со стороны ровесников и старших товарищей.

Выяснилось, что 19% британских юношей и девушек и 18% их американских ровесников, подвергавшихся издевательствам в детстве, страдают депрессией, раздражительностью и склонностью к суициду.

В обоих группах более тяжелые проблемы сопровождают детей, подвергавшихся травле ровесников, чем тех, кто стал жертвой плохого обращения со стороны взрослых. Впрочем, психологи не исключают, что родители склонны преуменьшать масштабы своей вины и неправильного поведения в отношении детей.