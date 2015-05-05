В Непале детям, которые выжили после землетрясения, проводят вакцинацию от кори
В Непале, где произошло землетрясение, проводятся программы вакцинации против кори и других болезней.
Как сообщает Русская служба ВВС, гуманитарные организации предупреждают о возможности серьезных вспышек заболеваний в пострадавших от землетрясения районах Непала.
По их словам, загрязненная вода, плохие санитарные условия и отсутствие нормального жилья ставят жизни людей, которые выжили, под угрозу.
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Организации сосредоточат усилия на помощи примерно миллиону детей, пострадавших от природной катастрофы. Проводятся программы вакцинации против кори и других болезней.
В столице страны Катманду более сотни детей перемещены во временные жилища, так как их приют был разрушен.
В результате землетрясения в конце апреля в Непале погибли более 7 тыс. человек.