В Непале детям, которые выжили после землетрясения, проводят вакцинацию от кори

Как сообщает Русская служба ВВС, гуманитарные организации предупреждают о возможности серьезных вспышек заболеваний в пострадавших от землетрясения районах Непала.

По их словам, загрязненная вода, плохие санитарные условия и отсутствие нормального жилья ставят жизни людей, которые выжили, под угрозу.

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Организации сосредоточат усилия на помощи примерно миллиону детей, пострадавших от природной катастрофы. Проводятся программы вакцинации против кори и других болезней.

В столице страны Катманду более сотни детей перемещены во временные жилища, так как их приют был разрушен.

В результате землетрясения в конце апреля в Непале погибли более 7 тыс. человек.