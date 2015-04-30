Белок полезен для диабетиков, но не более 30 граммов на завтрак

У людей с диабетом 2 типа есть сложность в регулировании уровня глюкозы или сахара в крови, особенно после приемов пищи, пишет mednovelty.ru.

«Люди часто предполагают, что их реакция на глюкозу в ходе одного приема пищи будет идентичной реакциям во время других приемов, но на самом деле это не так», сообщила профессор Джилл Кэнэлэй. „Например, нам известно, что значение имеет время еды и то, что именно мы едим, но если люди пропускают завтрак, то их реакцию на глюкозу за обедом будет просто огромной. В нашем исследовании мы выяснили, что те, кто съедает завтрак, испытывают сравнимую реакцию на глюкозу после обеда“.

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Кэнэлэй с коллегами наблюдали уровни глюкозы, инсулина и некоторых кишечных гормонов у пациентов с диабетом 2 типа после завтрака и обеда.

Участники на завтрак съедали блюда с высоким содержанием белков или углеводов, а обед включал стандартное количество тех и других компонентов.

Выяснилось, что потребление большего количества белка за завтраком снижает уровни глюкозы после приема пищи. Уровни инсулина лишь немного повышаются после обеда, что указывает на соответствующую работу организма, который регулирует уровни сахара в крови.

«Пациентам с диабетом 2 типа важно понять, что разные продукты повлияют на них по-разному, и чтобы знать, какова будет реакция, необходимо последовательно наблюдать уровни глюкозы», сказала Кэнэлэй.

И хотя людям с высоким уровнем сахара в крови полезно кушать больше белка, не стоит переусердствовать.

«На завтрак достаточно 25-30 граммов белка», - заключила она.