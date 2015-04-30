Сыр - источник долголетия

Французы пьют много вина, едят жирную пищу, а живут в среднем 82 года и страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 2 раза реже, чем их соседи – британцы. Необычное долгожительство этой нации называют французским парадоксом и часто объясняют полезными свойствами красного вина, пишет Здоровье.

Оказалось, что вино – только одна из причин этого явления. Учёные из Университета Ааруса в Даниисравнили образцы мочи и кала15 добровольцев, потреблявших разные молочные продукты. Треть испытуемых на протяжении 14 дней регулярно ели сыр, треть – пили молоко, а остальные употребляли только сливочное масло. И в сыре, и в сливочном масле содержится много насыщенных жиров, которым часто приписывают вредные свойства.

В анализах людей, в рационе которых был сыр, обнаружили значительное количество масляной кислоты. Это вещество благотворно действует на микрофлору кишечника, способствует лучшему перевариванию и всасыванию пищи, а также снижает уровень холестерина в крови.

В 2012 году похожееисследованиеуже проводили. Тогда выяснилось, что употребление сыра «Рокфор» снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Среднестатистический француз в год съедает почти 24 кг сыра различных сортов.