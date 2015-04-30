Резистентность вирусов к большинству антибиотиков становится глобальной проблемой - ВОЗ

Согласно результатам последнего исследования ВОЗ, только 34 страны (из 133 представленных в работе) разработали государственные программы по противодействию распространению лекарственной устойчивости.

В ВОЗ подчеркивают, что контроль за использованием антибиотиков является основной и самой действенной мерой по борьбе с лекарственной устойчивостью микроорганизмов. Однако в большинстве развивающихся стран недостаток финансирования и недостаточно развитая инфраструктура затрудняет мониторинг расхода противомикробных ЛС.

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В тоже время безрецептурный отпуск антибиотиков широко распространен по всему миру и способствует бесконтрольному применению пациентами. Немалую роль в развитии лекарственной устойчивости играют контрафактные лекарства и препараты ненадлежащего качества, так как они могут содержать недостаточные дозы для лечения инфекционных заболеваний.

Результаты исследования основываются на данных, предоставленных ВОЗ правительствами 133 стран. В работе не учитывалась информация из 60 стран-членов ВОЗ, в том числе США и Китая.