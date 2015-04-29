Вакцина с вирусным белком способна помочь в терапии ВИЧ-инфекции

К такому выводу пришли итальянские ученые после анализа результатов клинических исследований II фазы, пишет remedium.ru.

В рамках испытаний, участникам вводилась вакцина с Tat-белком. Tat-белок является внутренним белком ВИЧ, в присутствии которого происходит репликация вируса. Ранние исследования показали, что отсутствие Тат-белка способно останавливать репликацию вируса, то есть антитела к этому белку теоретически могут иметь профилактический и терапевтический эффекты.

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Для активации иммунной реакции, специфичной к Tat-белку, 168 ВИЧ-инфицированным волонтерам вводились различные дозы экспериментальной вакцины (7,5 или 30 мкг Tat-белка) один раз в месяц на протяжении 3 или 5 месяцев. На момент начала испытания ни у кого из пациентов не было антител к Tat-белку.

Наблюдения за участниками КИ продолжались 144 недели. Ученые констатировали, что вакцина действительно способствовала образованию антител к вирусному белку. Также отмечалось повышение уровня CD4+ лимфоцитов и других иммунных клеток. Наибольший иммунный ответ был зафиксирован у пациентов, которым вводилось по 30 мкг Tat-белка на протяжении трех месяцев.

По словам исследователей, полученные ими результаты свидетельствуют о перспективности данного метода лечения ВИЧ. Однако, подчеркивают ученые, необходимо провести более масштабные испытания безопасности и эффективности вакцины.