Чтение сказок на ночь положительно влияет на мозг ребенка

Специалисты давно рекомендуют родителям читать детям сказки на ночь. Исследователи из Медицинского центра Детского госпиталя Цинциннати впервые доказали: это развивает у ребенка способность к обучению и области мозга, связанные с речью. По словам ученых, дошкольный возраст является критическим периодом развития мозга. Поэтому очень важно не упустить момент, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 19 здоровых детей в возрасте от 3 до 5 лет. 37% участников были выходцами из малообеспеченных семей. Родители добровольцев рассказали, часто ли они читали своим детям, какие книги выбирали для чтения, как они общались и играли с детьми. Затем специалисты просканировали мозг участников, пока те в наушниках слушали сказки.

Исследование показало: у детей, которым чаще читали дома, оказалась выше активность мозга в областях, связанных с семантической переработкой (способностью извлекать смысл из речи). Данные зоны мозга отвечают за речь и чтение. Результаты не изменились после того, как исследователи учли различия в уровне доходов семей участников. Корреляция осталась тесной.