Самые частые женские заболевания

Гинекологи отмечают, что среди их пациенток наиболее распространены нарушения менструального цикла, эрозия шейки матки, киста яичника, фибромиома матки и различные воспалительные заболевания, среди которых инфекции, передающиеся половым путем, пишет nashamama.com.

Тревожным сигналом является нарушение менструального цикла. Это может быть признаком развития миомы или кисты, которые в отдельных случаях требуют не только терапевтического, но и хирургического вмешательства.

Запустить развитие невоспалительного заболевания могут различные факторы. Это и наследственность, эндокринные расстройства, инфекционные заболевания, а также такие нестандартные причины как смена климата, стрессы, истощение организма и снижение иммунитета.

Повлиять на причины таких заболеваний довольно сложно. Однако соблюдение всех правил личной и сексуальной гигиены могут предотвратить многие заболевания воспалительного характера. Основной причиной последних являются болезнетворные организмы, проникшие в половые органы женщины.

Симптомами воспаления являются необычные выделения из влагалища, неприятный запах, зуд, жжение в области наружных половых органов, нарушение мочеиспускания и менструального цикла, частыми бывают и боли внизу живота.

Чаще всего воспалительные и инфекционные заболевания встречаются у молодых женщин. В последние годы участился диагноз «эрозия шейки матки». Данное заболевание может возникнуть как следствие раннего начала половой жизни, частой смены партнеров, широкого распространения вирусной инфекции. А вот у женщин более старшего возраста чаще наблюдаются доброкачественные образования яичников, матки и молочных желез.