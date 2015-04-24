Шум приводит к нарушению памяти

Простой эксперимент ученых из Европы иллюстрирует хрупкость нашей рабочей памяти. В ходе эксперимента испытуемые должны были запоминать числа, представленные на экране компьютера, а затем читать их по порядку, пишет med2.ru.

При посторонних разговорах доля ошибок в ответах увеличилась на 30%, при этом не важно понимал испытуемые речь посторонних или же чужой голос говорил на иностранном языке. Шум негативно сказывался на интеллекте в целом, причем снижение познавательных способностей не зависит от громкости разговора. Тот же эффект наблюдается при нормальном уровне шума (55 децибел) и шепоте (35 децибел).

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Мало того, не только разговоры, но даже музыка нарушает кратковременную память – особенно в тех случаях, если она быстро меняет темп или последовательности нот, например, стаккато. И напротив: музыка с плавными переходами не влияет негативно на кратковременную память.

Психологи пока не могут объяснить, почему кратковременная память настолько чувствителен к фоновому шуму. Тем не менее, его последствия для нашего интеллекта и даже судьбы очевидны: кратковременная память служит не только для запоминания телефонных номеров, но и принятия сложных решений.