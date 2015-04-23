Время приема пищи влияет на метаболизм

"Если поведенческие циклы еды и сна не согласуются с внутренними часами организма, это отрицательно влияет на регуляцию уровня сахара в крови и особенно толерантности к глюкозе», — говорит невролог и автор исследования Фрэнк Шир (Frank Scheer) из Отдела сна и циркадных расстройств (Division of Sleep and Circadian Disorders) в Бригаме и Женском госпитале Бостона, пишет med2.ru. Люди, работающие в ночную смену, более склонны к диабету 2 типа и ожирению, продолжает невролог.

Шир и коллеги создали временной сдвиг для 14 здоровых испытуемых в контролируемых лабораторных условиях. Участники восемь дней жили в обычном дневном графике с завтраком в 8:00, ужином в 20:00 и спали ночью. Несколько недель спустя тем же испытуемым поменяли график на ночной с завтраком в 20:00, ужином в 8:00 и дневным сном.

Оказалось, что независимо от того, в каком режиме спал и ел участник, уровень глюкозы в крови после одинаковых приемов пищи был на 17% выше вечером, чем утром. Полученные результаты свидетельствуют, что не поведение человека, а скорее биологические часы определяют толерантность к глюкозе.