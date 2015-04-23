Тканевые маски не защищают от инфекций

Ученые подчеркивают, что врачам всего мира необходимо отказаться от их применения, пишет remedium.ru.

В исследовании безопасности тканевых масок приняли участие более 1,6 тыс. медработников из 14 больниц Ханоя. В рамках эксперимента они были разделены на три группы: одни носили одноразовые медицинские маски из нетканых материалов, другие использовали тканевые маски, а оставшиеся медики вошли в группу контроля и могли использовать любые методы защиты.

Результаты исследования показали, что частота респираторных заболеваний была значительно выше среди работников, носивших тканевые маски. Оказалось, что они пропускают до 97% микрочастиц, тогда как одноразовые медицинские маски пропускали только 44%.

Как отмечают эксперты, медицинские маски предназначены для защиты медработников, особенно во время вспышек заболеваний. Однако тканевые маски не только не обеспечивают безопасность медиков, но и способствуют их инфицированию. Следовательно, необходимо отказаться от их использования.