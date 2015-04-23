Женщины страдают от побочных эффектов лекарств чаще мужчин

Специалисты изучали реакцию клеток печени мужчин и женщин на такие средства, как диклофенак, аминазин, ацетаминофен, верапамил и омепразол. Эти препараты влияют на печень по-разному. Оказалось, клетки печени женщин более восприимчивы к неблагоприятным эффектам лекарственных средств, чем клетки печени мужчин, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Ученые впервые заметили гендерные различия на клеточном уровне. Также специалисты изучили отдельно клетки женщин в пре- и постменопаузе. Они хотели учесть гормональные изменения. Клетки печени женщин в постменопаузе были наиболее восприимчивыми к побочным эффектам лекарственных средств.

Кстати, исследователи из Университета Пенсильвании недавно рассказали о том, почему женщины чаще мужчин страдают от заболеваний ЖКТ. По словам ученых, нервные клетки, контролирующие движение пищи по кишечнику, у женщин реагируют на сигналы, поступающие от мозга, медленнее, чем у мужчин. Кроме того, в нервной системе у женщин выше уровни гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) - тормозного нейромедиатора.