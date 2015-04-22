Движение помогают детям лучше учиться

Американские исследователи заявили, что движения помогают гиперактивным детям справляться со сложными заданиями.

Ученые из Университета Флориды провели эксперимент, в котором участвовали 52 мальчика от 8 до 12 лет, среди которых 29 детей имели синдром дефицита внимания и гиперактивности. Детям предлагали выполнить задания на обучение и логику, в которых задействована рабочая память, пишет runews24.ru.

Во время эксперимента за ними наблюдали камеры и исследователи. Было обнаружено, что дети с СДВГ-синдромом, которые совершали какие-либо движения во время выполнения заданий, справлялись с ними лучше, чем другие дети.

Ученые считают, что движения помогают детям с синдромом СДВГ задерживать информацию и обрабатывать ее, и являются необходимыми во время обучения.