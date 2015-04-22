В Нигерии - вспышка неизвестного смертельного заболевания
12:13, 22 апреля 2015Зарубежные новости
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В результате вспышки неизвестного врачам заболевания, в штате Ондо на юго-западе Нигерии за последние несколько дней умерли не менее 18 человек.
Reuters
Болезнь, симптомами которой являются сильные головные боли, пелена перед глазами и потеря сознания, убивает своих жертв в течение 24 часов с момента заболевания, сообщают Новости Израиля.
Сотрудники местных органов здравоохранения, а также представители ВОЗ работают в городе Оде-Иреле в штате Ондо, где началась вспышка заболевания, пытаясь определить его характер.
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Согласно результатам лабораторных анализов, болезнь не является вирусом Эболы или другим известным медицине вирусом.
Пока известно только то, что болезнь поражает центральную нервную систему человека.
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