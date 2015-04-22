В Нигерии - вспышка неизвестного смертельного заболевания

Болезнь, симптомами которой являются сильные головные боли, пелена перед глазами и потеря сознания, убивает своих жертв в течение 24 часов с момента заболевания, сообщают Новости Израиля.

Сотрудники местных органов здравоохранения, а также представители ВОЗ работают в городе Оде-Иреле в штате Ондо, где началась вспышка заболевания, пытаясь определить его характер.

Читайте такжеВОЗ создала сеть для организации помощи в чрезвычайных ситуациях

Согласно результатам лабораторных анализов, болезнь не является вирусом Эболы или другим известным медицине вирусом.

Пока известно только то, что болезнь поражает центральную нервную систему человека.