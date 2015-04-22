Как повысить качество сна

Он подавляет процесс выработки мелатонина - гормона, помогающего заснуть. В новом исследовании швейцарских специалистов приняли участие 13 мальчиков-подростков, пишет meddaily.ru.

Читайте такжеРейтинг стран, в которых люди спят крепче всегоВ течение недели мальчики носили по вечерам очки с оранжевыми тонированными линзами - блокаторами голубого света. Участники по несколько часов перед сном смотрели через очки на экраны электронных устройств. Подростки отметили: в таких очках им хотелось спать намного сильнее, чем в очках с прозрачными стеклами.

По словам экспертов, на пожилых людей голубой свет влияет не столь сильно. Пожелтение хрусталика и другие возрастные изменения приводят к тому, что глаз начинает отфильтровывать все больше голубого света. Кстати, в предыдущем исследовании 20 человек в возрасте от 18 до 68 лет носили разные очки перед сном. Исследование показало: очки с линзами янтарного цвета значительно повышали качество сна, в отличие от очков с желтыми линзами, блокировавшими только ультрафиолетовое излучение.