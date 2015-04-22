Два продукта, которые нужно есть каждый день

Употребляемые одновременно, яблоки и зеленый чай производят большое количество полифенолов, которые блокируют работу сигнальной молекулы VEGF. Эта молекула отвечает за патологические процессы в крови, которые связаны с развитием рака, атеросклеротических бляшек и формированием зубного налета, и могут привести к сердечным приступам и инсультам.

Польза зеленого чая и яблок отмечалась учеными и ранее, однако в новом исследовании впервые удалось полностью заблокировать работу VEGF с помощью этих продуктов, которые благодаря полифенолам также активируют фермент, отвечающий за расширение и защиту кровеносных сосудов от повреждений.

По результатам другого исследования, было показано, что пациенты, употребляющие по яблоку в день, в среднем получают меньше лекарств по рецепту.