В Египте закрыли медучреждение, в котором украинке предоставили некачественные услуги

В Египте отозвана лицензия и прекращена деятельность частного медицинского учреждения, в котором гражданке Украины оказали некачественные медицинские услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис.

Он напомнил, что в сентябре 2014 года гражданка Украины Наталья Кривонос во время туристической поездки в Египет попала в госпиталь "Жасмин" в Хургаде. "В результате непрофессиональных действий администрации и врачей этого медицинского учреждения, а именно - халатное отношение к больному, оказание некачественных медицинских услуг, отключение от аппарата искусственной вентиляции легких, состояние здоровья Натальи Кривонос значительно ухудшилось и ее жизнь долгое время находилось под угрозой", - сказал Перебийнис.

"По результатам проведенной Министерством иностранных дел и Посольством Украины в Египте работы от египетского внешнеполитического ведомства получена официальная информация относительно проведения Министерством здравоохранения Египта инспекционной проверки этого частного госпиталя, по результатам которой принято решение об отзыве лицензии и прекращении деятельности этого медицинского заведения", - сообщил Перебийнис.

По его словам, родным Кривонос оказана помощь в поиске и установлении контактов с египетским адвокатом, который будет представлять ее интересы на территории Египта в вопросе получения соответствующей компенсации от египетской стороны за причиненный ее здоровью вред.