Создана система для определения онкомаркеров при помощи смартфона

13:45, 21 апреля 2015
Зарубежные новости
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Специалисты из Многопрофильной больницы Массачусетса разработали систему для проведения молекулярной диагностики при помощи смартфона. 

Фото: УНИАН

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале PNAS, новый подход позволит определять в образце крови биомаркеры рака в течение 45 минут, пишет remedium.ru.

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Новая система получила название D3 – цифровая дифракционная диагностика (digital diffraction diagnosis). Для получения дифракционной картины D3 использует микрогранулы, способные связываться с молекулярными маркерами опухоли. Для получения результатов теста, пользователю необходимо сфотографировать паттерны дифракции на камеру смартфона через специальное приложение. Анализ изображения проводится в облачном вычислительном центре, а спустя несколько минут результаты отображаются на экране смартфона. 

По словам разработчиков, весь процесс займет не более 45 минут, а стоимость такого анализа не превысит двух долларов.

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