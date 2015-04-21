Создана система для определения онкомаркеров при помощи смартфона

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале PNAS, новый подход позволит определять в образце крови биомаркеры рака в течение 45 минут, пишет remedium.ru.

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Новая система получила название D3 – цифровая дифракционная диагностика (digital diffraction diagnosis). Для получения дифракционной картины D3 использует микрогранулы, способные связываться с молекулярными маркерами опухоли. Для получения результатов теста, пользователю необходимо сфотографировать паттерны дифракции на камеру смартфона через специальное приложение. Анализ изображения проводится в облачном вычислительном центре, а спустя несколько минут результаты отображаются на экране смартфона.

По словам разработчиков, весь процесс займет не более 45 минут, а стоимость такого анализа не превысит двух долларов.