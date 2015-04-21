К 2050 году будут вынуждены переселиться до миллиарда человек - ООН

В целом, число беженцев и переселенцев сегодня выше, чем после окончания Второй мировой войны, сообщает РИА «Новости».

"Только ООН оказывает продовольственную помощь 90 миллионам людей по всему миру ежегодно и проводит вакцинацию 58 процентов детей в мире, спасая, таким образом, около трех миллионов жизней в год. Правительственные и неправительственные организации, а также партнеры ООН, такие как Красный Крест и Красный Полумесяц, также помогают миллионам", — заявил генсек ООН на заседании по подготовке гуманитарного саммита. Первый гуманитарный саммит пройдет в Стамбуле в мае 2016 года.

По словам главы ООН, на уровень жизни напрямую влияют не только конфликты, но и урбанизация, рост населения, ухудшение окружающей среды, климатические изменения. Все это сказывается на развитии бедности и неравенства. Также он отметил, что все чаще происходят природные бедствия, которые наносят все больше разрушений.

"Число людей, нуждающихся в гуманитарной поддержке, выросло вдвое за последние десять лет. Количество переселенных лиц больше, чем когда-либо после 1945 года. Это около 51 миллиона беженцев", — отметил генсек.

При этом, по его словам, ситуация продолжает ухудшаться. "К 2050 году, по нашим оценкам, до миллиарда человек могут быть вынуждены переселиться из-за климатических изменений", — заявил он.

Также к 2050 году, по прогнозам всемирной Организации, около 40 процентов всего населения мира будут жить в условиях резкой нехватки воды.