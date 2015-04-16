Эксперты прогнозируют рост рынка препаратов против меланомы

Глобальный рынок препаратов против меланомы к 2023 году вырастет в четыре раза, ежегодно прибавляя в среднем 15,5%, прогнозируют эксперты аналитической компании GlobalData. По состоянию на 2013 год, объем общемирового рынка средств для терапии меланомы оценивался в 1,34 млрд долларов, пишет remedium.ru.

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Согласно подсчетам GlobalData, в 2023 году глобальный рынок ЛС против меланомы составит 5,64 млрд долларов, если рассматривать показатели восьми крупнейших фармрынков (США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Канады).

В настоящее время для терапии меланомы на поздней стадии чаще всего применяется ипилимумаб, зарегистрированный на территории США и ЕС в 2011 году. В 2013 году его продажи составили 889 млн долларов, а к 2023 году они могут вырасти до 1,96 млрд долларов, считают эксперты.

Положительное влияние на быстрое развитие фармрынка в этой области также окажет недавно одобренный ниволумаб (nivolumab) компании Bristol-Myers Squibb. Ранее Thomson Reuters включила этот препарат в перечень самых перспективных ЛС, подсчитав, что его продажи к 2019 году превысят 5,6 млрд долларов.