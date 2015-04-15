Активные пользователи социальных сетей подвержены депрессии

Американские ученые пришли к выводу, что люди, злоупотребляющие общением в социальных сетях, в частности в Facebook, более склонны сравнивать себя с окружающими, что часто приводит к возникновению синдромов депрессии, пишет newsru.co.il сообщает The Washington Post.

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В исследовании ученых из университета Хьюстона, опубликованном в журнале Journal of Social and Clinical Psychology, приняли участие 100 человек. Ученые измеряли время, проведенное этими людьми в Facebook, симптомы депрессии и склонность сравнивать себя с другими.

Обработав данные, исследователи заключили, что причина возникновения синдромов депрессии у пользователей социальных сетей состоит в том, что частое посещение Facebook, а также активное общение в социальной сети и склонность ставить Like чужим фотографиям, неизбежно приводит к тому, что пользователь начинает сравнивать себя с другими.

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Кроме того, люди в социальных сетях, как правило, пытаются выставить себя наилучшим образом, что зачастую приводит к искаженной картине реальности.