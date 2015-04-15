IBM откроет подразделение для сбора медицинской информации с устройств Apple

Как пишет Reuters, пользователи платформ HealthKit и ResearchKit получат доступ к облачным сервисам и аналитическим инструментам IBM. Собранной информацией смогут воспользоваться некоторые компании, в частности Johnson & Johnson и Medtronic, пишет Ремедиум.

Читайте такжеВ Южной Корее одобрили использование приложений для борьбы с подростковым суицидом

Представители Johnson & Johnson рассказали, что компания намерена использовать доступ к данным для совместной разработки с IBM обучающей системы, которая поможет пациентам подготовиться к операции, а также восстановиться после нее. Помимо этого планируется создать приложения для пациентов с хроническими заболеваниями.

Новое подразделение IBM, названное Watson Health, разместится в Бостоне. Ожидается, что штат Watson Health составит около 2 тыс. человек, в том числе там будут работать 75 врачей.