В Сьерра-Леоне откроют школы, которые закрыли из-за лихорадки Эбола
11:30, 14 апреля 2015Зарубежные новости
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В Сьерра-Леоне планируют открыть школы, которые прекратили работу в июле прошлого года из-за вспышки лихорадки Эбола
Эбола / REUTERS
Как отмечает ВВС Украина, учебные заведения в других пострадавших странах Западной Африки - Гвинее и Либерии, открыли в начале года.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что опасность распространения в мире вируса Эбола остается.
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В Гвинее и Сьерра-Леоне за последние недели зафиксировали 30 новых случаев заболевания, по сравнению с сотнями, которые были во время эпидемии.
По данным ВОЗ, от вспышки Эболы погибли примерно 10,6 тысячи человек.
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