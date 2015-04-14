В Сьерра-Леоне откроют школы, которые закрыли из-за лихорадки Эбола

Как отмечает ВВС Украина, учебные заведения в других пострадавших странах Западной Африки - Гвинее и Либерии, открыли в начале года.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что опасность распространения в мире вируса Эбола остается.

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В Гвинее и Сьерра-Леоне за последние недели зафиксировали 30 новых случаев заболевания, по сравнению с сотнями, которые были во время эпидемии.

По данным ВОЗ, от вспышки Эболы погибли примерно 10,6 тысячи человек.