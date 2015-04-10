Физические упражнения избавляют от проблем с печенью

Чаще всего данное заболевание развивается у тех, кто страдает от ожирения и диабета. Ученые из Университета Сиднея выяснили, что непродолжительные физические упражнения умеренной интенсивности помогают при НЖБП, пишет meddaily.ru.

В исследовании приняли участие 48 человек. Их разделили на четыре группы по 12 человек. У первой группы были физические нагрузки от низкой до умеренной интенсивности с большим количеством аэробных упражнений, у второй - нагрузки высокой интенсивности с небольшим количеством аэробных упражнений, а у третей - нагрузки от низкой до умеренной интенсивности с небольшим количеством аэробных упражнений. Четвертая группа была контрольной.

Читайте такжеПереедание на праздники "бьет" по печени

Жировые отложения в печени специалисты изучали с помощью магнитно-резонансной спектроскопии. У участников из трех экспериментальных групп через 8 недель жира в печени стало меньше на 18-29%. У добровольцев из контрольной группы количество жира увеличилось в среднем на 14%. Результаты не зависели от потери веса. Лекарств от НЖБП пока не существует, поэтому таким больным рекомендуются диета и физические упражнения для снижения веса.