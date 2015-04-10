Врачи впервые смогли побороть ВИЧ-инфекцию с помощью антител

Клинические испытания позволили снизить концентрацию вирусов в крови в несколько сотен раз, но всего на 28 дней, пишет Лента.ру.

В организме примерно 10 процентов пациентов, заразившихся ВИЧ, вырабатываются естественные антитела, успешно противодействующие более 100 штаммам. Однако высокая скорость мутации позволяет вирусу успешно преодолевать эти барьеры. Новое средство лечения создали, клонировав естественные антитела и увеличив их концентрацию.

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Вирусологам удалось испытать моноклональные антитела 3BNC117 на 29 добровольцах из США и Германии (ВИЧ диагностировали у 17 из них). Максимально высокая доза антител смогла сократить концентрацию вируса в крови в 8-250 раз. Однако продлился этот эффект всего 28 дней.

Тем не менее до практической реализации проекта еще далеко. Сомнения у врачей вызывает и высокая стоимость антител: каждый курс лечения обойдется пациенту в несколько тысяч долларов.