Родителей участников попросили заполнить анкеты о заболеваемости их детей за 12 месяцев гриппом, ангиной, синуситом, бронхитом, отитом и пневмонией, пишет meddaily.ru.

Кроме того, исследователи выяснили, мыли ли родители пол дома с хлоркой, как минимум, раз в неделю. Исследование показало, что чаще всего хлоркой пользовались в Испании (72% респондентов), а реже всего - в Финляндии (7% опрошенных). В испанских школах полы мыли с хлоркой, а в финских - нет.

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Во всех трех странах количество и частота инфекций были выше среди тех детей, чьи родители регулярно пользовались хлоркой для уборки дома. Различия оказались статистически значимыми для гриппа, ангины и любых инфекционных заболеваний. По словам ученых, полностью избавляться от микробов нельзя. Безупречная чистота опасна для детского иммунитета.