Эмоции не мешают женщинам рационально мыслить

Однако в ситуации морального выбора представительницы прекрасного пола, как и мужчины, принимают решения рационально. К такому выводу пришли исследователи из Кельнского университета и Университета Техаса, пишет meddaily.ru.

Специалисты изучали гендерные различия в процессе принятия моральных решений. Ученые проанализировали данные 6100 мужчин и женщин. Участники ответили на 20 вопросов с разными моральными дилеммами, к примеру, об убийстве, пытках, обмане, аборте и исследованиях на животных. Оказалось, как мужчины, так и женщины оценивали ситуации рационально.

Женщинам решение о причинении вреда физическому лицу давалось с трудом, но при необходимости они все равно его принимали. Мужчины, принимая такие решения, испытывали меньше эмоций. Предыдущие исследования показали, что женщины сильнее переживают за других, а гендерные различия в когнитивной сфере незначительны или вовсе отсутствуют.